Avrupalı Sevgilileri ile Ünlenen Serenay Aktaş Aradığı Aşkı İspanya'da Buldu
Avrupalı sevgilileri ile magazin gündeminde büyük yer edinen Serenay Aktaş'ın son sevgilisi de İspanyol çıktı. Oyuncu, İspanyol sevgilisi ile objektiflere yakalandı.
Survivor ile tanıdığımız sporcu Serenay Aktaş, Avrupalı sevgililerine bir yenisini daha ekledi. Şimdilerin reklam yüzü olan Aktaş, İspanyol sevgilisi ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
OBJEKTİFLERİ GÖRÜNCE BİRBİRLERİNDEN AYRILDILAR
2018'in başında Alman model Rob Mark ile aşka yelken açan güzel oyuncu, Eylül 2018'de de Fransız model Poirier'e gönlünü kaptırmıştı. Aktaş, önceki gün de Avrupa'nın bir diğer ülkesinden olan İspanyol sevgilisiyle yan yana görüntülendi. Görüntülendiklerini fark eden çift, birbirlerinden uzaklaştılar. Ardından bir mekanda yemek yediler.
POPÜLERLİĞİ ARTTI
Serenay Aktaş'la birlikte olan ismin Saoro Nadal olduğu öğrenildi. Yakışıklılığıyla göz dolduran Saoro Nadal, Aktaş'la görüntülenmesiyle sosyal medyada bir anda gündeme geldi. Ülkesinde modellikle uğraşan Nadal, Instagram'ında paylaştığı fotoğraflarla şimdiden 10 bine yakın takipçi kazanmış durumda.
-
Serenay kiz söhretmi olacen yapapariz gec Yan odaya Ben geliyomCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Biz de onu tartışıyorduk buldu mu acaba diye. İyi oldu haber verdiğiniz biz tartışmayı bıraktık. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ünlü olucam diye yakinda çıplak gezicekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yabancı meraklısı biri daha. Her yıl 2 kişi 10 yıl 20 kişi vaybeee. Modernizasyon bu olsa gerek. Eskiden böylelerine ne denirdi acaba bilen varmı ?. Modern hayat....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
NEDİR BU YABANCI SEVGİLİ FIRTINASI. . . . EDEPSİZLER. . . . AHLAKSIZLAR. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır