Avrupalı Sevgilileri ile Ünlenen Serenay Aktaş Aradığı Aşkı İspanya'da Buldu

Survivor ile tanıdığımız sporcu Serenay Aktaş, Avrupalı sevgililerine bir yenisini daha ekledi. Şimdilerin reklam yüzü olan Aktaş, İspanyol sevgilisi ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

OBJEKTİFLERİ GÖRÜNCE BİRBİRLERİNDEN AYRILDILAR

2018'in başında Alman model Rob Mark ile aşka yelken açan güzel oyuncu, Eylül 2018'de de Fransız model Poirier'e gönlünü kaptırmıştı. Aktaş, önceki gün de Avrupa'nın bir diğer ülkesinden olan İspanyol sevgilisiyle yan yana görüntülendi. Görüntülendiklerini fark eden çift, birbirlerinden uzaklaştılar. Ardından bir mekanda yemek yediler.

POPÜLERLİĞİ ARTTI

Serenay Aktaş'la birlikte olan ismin Saoro Nadal olduğu öğrenildi. Yakışıklılığıyla göz dolduran Saoro Nadal, Aktaş'la görüntülenmesiyle sosyal medyada bir anda gündeme geldi. Ülkesinde modellikle uğraşan Nadal, Instagram'ında paylaştığı fotoğraflarla şimdiden 10 bine yakın takipçi kazanmış durumda.