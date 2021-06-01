AVM'ler açık mı?
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AVM'ler açık mı?

AVM'ler açık mı?
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İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, AVM'ler açık mı? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, AVM'ler açık mı? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

AVM'LER AÇIK MI?

Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

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