AVM kapanma saati! AVM'de HES kodu!

Bugün yapılan Kabine Toplantısı kararları sonrası AVM'ler kaçta kapanıyor? Pazar günü AVM açık mı? AVM kapanma saati! AVM'de HES kodu! 21 Haziran Kabine Kararları!

Bugün yapılan Kabine Toplantısı kararları sonrası AVM'ler kaçta kapanıyor? Pazar günü AVM açık mı? AVM kapanma saati! AVM'de HES kodu! 21 Haziran Kabine Kararları!

AVM'LER KAPANMA SAATİ

Bugün yapılan açıklamaya göre tüm sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. AVM'LER eski düzenine geri dönerek saat 22:00'da kapanacak.

21 HAZİRAN KABİNE KARARLARI

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.