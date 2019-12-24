: AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var

24.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:08

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde içine hediyeler konulmuş balonları kapmak için aşağıda bekleyen kalabalık, balonların salıverilmesinin ardından hediyeleri yakalayabilmek için birbirini ezdi. Yaşanan olayda 17 kişi yaralandı.

150 KİŞİLİK KALABALIĞIN ÜZERİNE BIRAKILDI

Amatör kameralar tarafından kaydedilen olay Avustralya'nın Sidney kentinin Parramatta bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı ve 'Mega Balon Yağmuru' adını verdiği etkinlikte bazılarının içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon, aşağıda bekleyen ve yaklaşık 150 kişiden oluşan kalabalığın üzerine bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Onlarca kişinin yere düştüğü olayda 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel medya 5 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını; 12 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiğini duyurdu.

"HERKES BİRBİRİNE BAĞIRIYORDU"

Olaya tanıklık eden müşterilerden Christie Trawan Budi, AFP'ye yaptığı açıklamada "Herkes birbirine bağırıyor ve üzerinden kalkmasını söylüyordu" dedi.

POLİS DE AÇIKLAMA YAPTI

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, "Balonlar salındığında kalabalık balonlara doğru koştu ve olay bazı insanların tekmelenmesi ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alışveriş merkezinin sahibi olan Scentre Group'un sözcüsü ise, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi ve "Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

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