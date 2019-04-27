Avengers: Endgame Filmini İzleyen Bir Adam, İpucu Verince Sinemada Linç Edildi
Hong Kong'da bir adam Avengers filmini izlediği sırada sinemada bağırarak filmin sonu hakkında spoiler verince, film bitiminde sinemada bulunan diğer izleyiciler tarafından feci şekilde dövüldü.
Tüm dünyanın dört gözle beklediği Avengers: Endgame filmi önceki gün vizyona girdi. Hasılat rekor kırması beklenen filmde, vizyon tarihinden önce sızdırılan bir sahne için yapım ekibinden spoiler uyarısı gelmişti.
FİLMİN SONU HAKKINDA İPUCU VERDİ
Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Endgame hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak Hong Kong'da tatsız bir olaya yaşandı. Hong Kong'da bir adam Avengers filminin izlediği sırada sinemada bağırarak filmin sonu hakkında spoiler verince, film bitince sinemada bulunan diğer izleyiciler sinemanın dışında adamı feci bir şekilde dövdüler.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Adam dayak yediği sırada bile, bilet bekleyenlerin duyması için bağırarak spoiler vermeye devam etti. Fotoğrafın sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine sinema severler spoiler veren adama tepki gösterdiler.
FİLM YAPIMCILARI RİCADA BULUNDU
Filmin yapımcıları The Russo kardeşler yaptıkları yazılı bir açıklama ile sinemaseverlerden spoiler vermemeleri ricasında bulundu.
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iyi yapmışlar haketmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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İYİ OLMUŞ İYİ Kİ SPOİLER VERMİŞ İNSANLARIN NE HALDE OLDUĞNU GÖSTERMİŞCevap Yaz 6 Yayından Kaldır