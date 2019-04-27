Avengers: Endgame Filmini İzleyen Bir Adam, İpucu Verince Sinemada Linç Edildi

Tüm dünyanın dört gözle beklediği Avengers: Endgame filmi önceki gün vizyona girdi. Hasılat rekor kırması beklenen filmde, vizyon tarihinden önce sızdırılan bir sahne için yapım ekibinden spoiler uyarısı gelmişti.

FİLMİN SONU HAKKINDA İPUCU VERDİ

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Avengers: Endgame hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak Hong Kong'da tatsız bir olaya yaşandı. Hong Kong'da bir adam Avengers filminin izlediği sırada sinemada bağırarak filmin sonu hakkında spoiler verince, film bitince sinemada bulunan diğer izleyiciler sinemanın dışında adamı feci bir şekilde dövdüler.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Adam dayak yediği sırada bile, bilet bekleyenlerin duyması için bağırarak spoiler vermeye devam etti. Fotoğrafın sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine sinema severler spoiler veren adama tepki gösterdiler.

FİLM YAPIMCILARI RİCADA BULUNDU

Filmin yapımcıları The Russo kardeşler yaptıkları yazılı bir açıklama ile sinemaseverlerden spoiler vermemeleri ricasında bulundu.