AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ (1)

AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi. Gözaltındaki şüphelilerin öldürülen çiftin akrabaları olduğu belirtildi. Şüpheliler, savcılıktan alınan ek gözetim süresinin de sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

--------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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