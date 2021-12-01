AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ (1) - Haberler
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AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ (1)

AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi.

AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi. Gözaltındaki şüphelilerin öldürülen çiftin akrabaları olduğu belirtildi. Şüpheliler, savcılıktan alınan ek gözetim süresinin de sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

--------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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