BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da otel işletmecisi karı-koca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız'ı öldüren yeğenleri tutuklandı

İSTANBUL - Avcılar'da yeğenleri tarafından öldürülen otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Beyoğlu'nda otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız çifti, 10 Ekim günü öldürülmüş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu cinayeti işleyen kişilerin çiftin yeğenleri olduğu tespit edilmişti. Çiftin yeğenleri Ferhat Y. (27), Mühyettin Y. ve Aleyna Y. ile birlikte olayla ilgisi olduğu belirlenen toplam 7 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferhat Y., Mühyettin Y. ve Aleyna Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinin başında, önce Nuri Yıldız'ın, bir süre sonra da Esra Yıldız'ın otelden çıktığı anlar görülüyor. Bir başka görüntüde, Nuri Yıldız'a ait otomobilin dörtlüleri yakmış şekilde yol kenarında beklediği, bir süre sonra aracın hareket ettiği görülüyor. Görüntünün sonrasında, Nuri Yıldız'ın aracını kullanan zanlıların, camdan dışarı bir tabanca attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

Bir başka kayıtta ise iki şüphelinin Esra Yıldız'ın yaşadığı binaya geldiği, bir süre sonra aynı kişilerin binadan ayrıldığı anlar görülüyor.