İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın havadan da görüntülendi.
DONDURMA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
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ALLAHIM. İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA YARDIM ET. VATANIMIZI MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ TEHLİKELERDEN MUSİBETLERDEN MUHAFAZA EYLE. BİZLERİ ANAMIZI BABAMIZI VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARI BAĞIŞLA. ŞÜPHESİZ Kİ SEN DUALARIMIZI İŞİTEN VE DUYANSIN. SENİN HER ŞEYE GÜCÜN YETER. İNŞALLAH. AMİN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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geçmiş olsun. Allah korusun. inşallah.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İNŞALLAH Can kaybı Yoktur..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Panda dundurmsi olmasinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır