İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Avcılar Haramidere D-100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Avcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerinden fotoğraflar:

Kaynak: DHA
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