Avangart ne demek? Avangart anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Avangart, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Avangart ne demek? Avangart anlamı ne? İşte, Avangart kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Avangart kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Avangart anlamı ne? Avangart ne demek?
AVANGART NE DEMEK?
Avangart:
Fransızca bir kelimedir.
Kelimenin orijinali 'avantgarde' olan ancak dilimizde 'avangart' diye kendine yer bulan bu kavram, Fransızca askeri bir terim olan 'öncü birlik' sözcüğünden geliyor.
Avangart, kültür-sanat ya da politika gibi alanlarda 'yenilikçi' kişiler ya da 'deneysel' işler gibi anlamlar ifade ediyor.
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