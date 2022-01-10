Avangart ne demek? Avangart anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Avangart kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Avangart anlamı ne? Avangart ne demek?

Avangart:

Fransızca bir kelimedir.

Kelimenin orijinali 'avantgarde' olan ancak dilimizde 'avangart' diye kendine yer bulan bu kavram, Fransızca askeri bir terim olan 'öncü birlik' sözcüğünden geliyor.

Avangart, kültür-sanat ya da politika gibi alanlarda 'yenilikçi' kişiler ya da 'deneysel' işler gibi anlamlar ifade ediyor.