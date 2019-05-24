15 Yaşındaki Genç, Av Tüfeği İle Özçekim Yapmak İsterken Kendini Vurdu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Erdoğan Ç.(15), av tüfeği ile özçekim yapmak isterken kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastanede tedavi altına aldı.

Olay öğle saatlerinde Abdulkadir Odabaşı Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan Ç. çalıştığı işyerinde kimsenin olmadığı sırada, av tüfeğini alıp, cep telefonu ile özçekim yapmak istedi. Ancak tüfek kazara ateş aldı. Erdoğan Ç. ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA