Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı

Atv'nin reytinglerde yüzünü güldüren dizisi Sen Anlat Karadeniz, 46. yeni bölüm 27 Mart Çarşamba akşamı yayınlanmayacak.

BU HAFTA YAYIN AKIŞINDA YOK

ATV ekranlarında yaklaşık 2 sezondur devam eden ve daha yayınlandığı ilk bölüm ile seyirciyi içine çeken dizi Sen Anlat Karadeniz, bu hafta seyirciyle buluşmayacak. Dizinin yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Seçim Özel programını canlı olarak yayınlayacak.

ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMIYOR

Çarşamba akşamları yayınlanan dizi karşısında sıkı rakipler olmasına rağmen günün en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor ve reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmıyor.

YENİ BÖLÜMÜ 3 NİSAN'DA YAYINLANACAK

Dizinin46. yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen seyirci ise 2 hafta sonra yani 3 Nisan Çarşamba akşamıyeni bölümü izleyebilecek.