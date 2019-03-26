Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı
Atv'nin severek izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın özel yayını nedeniyle bu hafta yayın akışında olmayacak.
Atv'nin reytinglerde yüzünü güldüren dizisi Sen Anlat Karadeniz, 46. yeni bölüm 27 Mart Çarşamba akşamı yayınlanmayacak.
BU HAFTA YAYIN AKIŞINDA YOK
ATV ekranlarında yaklaşık 2 sezondur devam eden ve daha yayınlandığı ilk bölüm ile seyirciyi içine çeken dizi Sen Anlat Karadeniz, bu hafta seyirciyle buluşmayacak. Dizinin yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Seçim Özel programını canlı olarak yayınlayacak.
ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMIYOR
Çarşamba akşamları yayınlanan dizi karşısında sıkı rakipler olmasına rağmen günün en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor ve reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmıyor.
YENİ BÖLÜMÜ 3 NİSAN'DA YAYINLANACAK
Dizinin46. yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen seyirci ise 2 hafta sonra yani 3 Nisan Çarşamba akşamıyeni bölümü izleyebilecek.