Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen Atv'nin yeni dizisi Hercai bir rekora imza attı. Birçok Youtube fenomeni, müzik, çocuk ve ünlü kanallarını geride bırakan 'Hercai'nin Youtube kanalı, Türkiye'de son bir haftada en çok abone olunan kanal olarak dünya genelinde 198'nci sırada yer almayı başardı.

DİZİNİN KONUSU

Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, intikamdan doğan imkansız bir aşk masalını konu alan 'Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin'in üstlendiği 'Hercai', her cuma 20.00'de atv'de ekrana geliyor.