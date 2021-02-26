ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 9. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı izle!
ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 10. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 9. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı izle!
Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 10. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle! Akıncı canlı izle! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 9. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı izle!
ATV AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"İyi ki varsın"
Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı