: Bir saat arayla birbiriyle çelişen tweetler atan Aylin Aslım, sosyal medyada alay konusu oldu

01.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:56

Kerem Bürsin'in bir Youtube kanalında, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşında ne yapacağı sorulan yakışıklı oyuncu, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle birçok hayranından övgü aldı. Fakat şarkıcı Aylin Aslım bu duruma aksi bir tepki verdi.

KENDİSİYLE ÇELİŞEN TWEETLER ATTI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı aktif kullanan Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in açıklamalarını kendi yorumuyla birlikte paylaştı. Aslım, "Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden kendisiyle çeliştiğine dair birçok yorum aldı.

Kerem Bursin konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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