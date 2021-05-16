Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atlético Madrid'in taraftarları takımlarına destek vermek için La Liga'nın 37. haftasındaki Atletico Madrid - Osasuna maçının oynandığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun dışında toplandı.
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atlético Madrid'in taraftarları takımlarına destek vermek için La Liga'nın 37. haftasındaki Atletico Madrid - Osasuna maçının oynandığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun dışında toplandı. Taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli