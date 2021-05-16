Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi
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Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atlético Madrid'in taraftarları takımlarına destek vermek için La Liga'nın 37. haftasındaki Atletico Madrid - Osasuna maçının oynandığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun dışında toplandı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atlético Madrid'in taraftarları takımlarına destek vermek için La Liga'nın 37. haftasındaki Atletico Madrid - Osasuna maçının oynandığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun dışında toplandı. Taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi
Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi
Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi
Atletico Madridli taraftarlar stadyum dışından takımlarına destek verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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