: Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu

18.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:35

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün olduğu mistik dizi Atiye'nin galası ünlü akınına uğradı. Dizinin galasına yapımın tüm oyuncularının yanı sıra, gecede Kenan Doğulu sürprizi yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünün izlendiği galaya Hazar Ergüçlü, Elçin Sangu, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Boran Kuzum, Efecan Şenolsun, Alina Boz, Pınar Deniz, Abdullah Oğuz, Muzaffer Yıldırım, Beste Kökdemir, Bihter-Selim Bayraktar, İbrahim Selim, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Esra Değirmencioğlu, Cansu Tosun, Mehmet Kurtuluş ve Pınar Deniz'inde aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü akın etti.

GECEYE ÖZEL HAZIRLANDI

Gecenin sürprizi ise Atiye galasına özel olarak gerçekleştirdiği performansıyla Kenan Doğulu oldu. Kenan Doğulu 20 kişilik orkestrası ve kendisine eşlik eden yöresel Türk enstrümanlarından oluşan bu geceye özel şovuyla 'Susma' şarkısını seslendirdi. Saat'in eşini hayranlıkla izlemesi dikkat çekti.

NEŞESİ YERİNDEYDİ

Uzun bir aradan sonra 'Atiye' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Beren Saat'in ise yüzü gülüyordu. Neşesi oldukça yerinde olan Saat'in muhabirlerin "Kenan beyle fotoğraf paylaştınız. Hayırlı olsun" sözleri üzerine teşekkür etti. Eşiyle arasındaki buzları eriten Saat, "Kenan dizi ile yorumlarını diziyi izledikten sonra yapacak" dedi.

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