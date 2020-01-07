: Atiye'deki sevişme sahneleri olay olan Melisa Şenolsun, yeni paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı

07.01.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:23

Atiye'de Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerle beraber rol alan Melisa Şenolsun, yeni sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri topladı.

Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye'nin yayımlanmasıyla magazin gündeminde sevişme sahneleriyle olay olan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabı Instagram'da ELLE dergisine verdiği pozları paylaştı.

"ÖZGÜRCE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Instagram hesabından ELLE için verdiği pozları paylaşan Şenolsun, beğenileri topladı. Röportajda ''Şöhretle aranız nasıl" sorusu sorulan başarılı oyuncu cevabıyla da dikkat çekti. Şenolsun, "Başından beri hedefim şöhret olmadığı için buna takılmadım. Tabii ki ünlendikçe günlük hayatım kısıtlanmalara doğru gidiyor ama ben yine de kısıtlanmayacağım yerlere gidip özgürce yaşamaya çalışıyorum" cevabını verdi.

"ESTETİK MÜDAHALEYE MARUZ KALMAYAN GÖRÜNTÜLERİ SEVİYORUM"

Melisa Şenolsun güzellik algısını ise "Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Siz cevap verin bu soruya. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor" ifadeleriyle açıkladı.

Haber Videosu