Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz'dan Süleyman Soylu'ya Tepki: Bu Hareketler Korkunç!

Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz'dan Süleyman Soylu'ya Tepki: Bu Hareketler Korkunç!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir vatandaşla olan diyaloğuna tepki göstererek "Bu hareketler korkunç." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Soylu'ya Temel Karamollaoğlu hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak tepki gösterdi.

"İNSAN ÇOK RAHATSIZ OLUYOR"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir vatandaşa tepki gösterdiği, "24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" sözlerini alıntılayarak tepki gösterdi. Özoğuz'un attığı Tweet de, "Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı." ifadelerini kullandı.

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