Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz'dan Süleyman Soylu'ya Tepki: Bu Hareketler Korkunç!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir vatandaşla olan diyaloğuna tepki göstererek "Bu hareketler korkunç." ifadesini kullandı.
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Soylu'ya Temel Karamollaoğlu hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak tepki gösterdi.
"İNSAN ÇOK RAHATSIZ OLUYOR"
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir vatandaşa tepki gösterdiği, "24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" sözlerini alıntılayarak tepki gösterdi. Özoğuz'un attığı Tweet de, "Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (23)
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Bu insanlarinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sözleri İsrailden mi alıyorsun tipin müsaitCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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BITANE SANATÇI ÇIKIP DA SEZGİN TANRI KULUNA NEDEN PKK LILARIN CENAZESİNE KATILDIN DEMİYORCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu delikanlı dogru söylyorCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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Az bile demiş Soylu adamdırCevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır