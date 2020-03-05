Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

05.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen zirvede ateşkes kararı çıktı. Zirvede varılan mutabakata göre, İdlib'de ateşkes gece yarısından itibaren geçerli olacak. Erdoğan ile Putin arasındaki zirveden ateşkes kararı çıkmasının ardından Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HER DAİM HAZIRIZ"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede 25 binin üzerinde beğeni aldı.