Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
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Adıyaman, Kahta, Güncel

Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı. Kovalama sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı, babası hastaneye kaldırıldı.

06.04.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:55

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet Kaya (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü oğlu, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü.

YAŞLI ADAM KARANTİNAYA ALINMAK İSTENDİ

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti. Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi.

BABASINI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada Ahmet K.'nın oğlu otomobili çalıştırarak yaşlı adam ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Kaynak: DHA

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Adıyaman'da ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
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