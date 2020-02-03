Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar
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Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar

Evlilik yolunda ilerleyen Ata Demirer-Alara Bozbey çifti, Ege'de aşk tazeledi. Çift, Bozcaada feribotunda çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı.

03.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:44
Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar

Evlenecekleri konuşulan ile , 'ya giderken çektikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Feribotta çekilen pozları yayınlayan ikili, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN TATİL PAYLAŞIMLARI

Güzel oyuncu Alara Bozbey aşkını böyle fotoğrafladı.

İkili, rüzgarlı havalı Bozcaada feribotunda birbirlerine verdikleri pozları 'da paylaşıp mutluluklarını gözler önüne serdi.


Haber Videosu

: Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar
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HABER YORUMLARI (2)

  • SALDIRAY ABİ:
    EYVAH EYVAH FİLİMLERİNİ İLGİYLE İZLEDİM.EYVAH EYVAH 2 MÜKEMMELDİ.MÜJGANDA ROLÜNÜ ÇOK İYİ OYNAMIŞTI.FİLMİN ÇEKİLDİĞI YER OLAN GEYİKLİ İLÇESİDE TAM BİR DOĞA HARİKASI.
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