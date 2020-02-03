: Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar

03.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:44

Evlenecekleri konuşulan Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'ya giderken çektikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Feribotta çekilen pozları yayınlayan ikili, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN TATİL PAYLAŞIMLARI

Güzel oyuncu Alara Bozbey aşkını böyle fotoğrafladı.

İkili, rüzgarlı havalı Bozcaada feribotunda birbirlerine verdikleri pozları Instagram'da paylaşıp mutluluklarını gözler önüne serdi.

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