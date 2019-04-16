Ata Demirer Filmi İçin Kendisine İlham Kaynağı Olan Değirmeni Yeniletti!

Ata Demirer, Olanlar Oldu filmine ilham veren Bozcaada'da bulunan yıkık dökük değirmeni, yeniletti.

"EMEĞİ GEÇENLERE MİNNETTARIM"

Ata Demirer, değirmenin eski ve yeni halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ata Demirer, fotoğrafın altına şu notu düştü: "'Olanlar Oldu' filmini yazarken değirmen sahnesini hayal ettiren değirmen, şimdilerde yenilendi, bakıma alındı ve yeni baştan yaratılıyor... Emeği geçenlere minnettarım." Ata Demirer'in değirmenin harabe görüntüsü karşısında çok üzüldüğü ve buranın yeniden yapılması için yetkililerle irtibata geçip gerekli yardımı da yaptığı ortaya çıktı. Ata Demirer, bu tavrıyla da hem herkesten alkış alıp hem de "Bu hareketin süper oldu" dedirtti.