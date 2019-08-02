ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınav sonucu sorgula

Atatürk Üniversite Açık Öğretim Fakültesi üç ders sınav sonuçları belli oldu. 27 Temmuz'da yapılan sınavdan başarılı olan öğrenciler mezun olabilecek. Fakülte tarafından yapılan açıklamaya göre AÖF mezuniyet üç ders sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS)yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

LMS sistemine öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden giriş yapabilirsiniz. LMS giriş yaptıktan sonra sınav itiraz kısmına tıklıyor ve sonuç itiraz formuna erişiyorsunuz. İtiraz etmek istediğiniz sınavı seçtikten sonra itirazı kaydet tuşuna tıklamanız yeterli olacaktır. Sonrasında değerlendirilen itiraz sonrasında size geri dönüş yapılacak.