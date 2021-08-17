Asya Engin hamileyken Barış Üregül tarafından darp edildi mi?
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Asya Engin hamileyken Barış Üregül tarafından darp edildi mi?

Asya Engin hamileyken Barış Üregül tarafından darp edildi mi?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'le evliliği geçen sene sona eren şarkıcı Asya Engin, düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek eski eşine dava açmıştı.

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'le evliliği geçen sene sona eren şarkıcı Asya Engin, düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek eski eşine dava açmıştı.

Boşanma davaları gizlilik kararı nedeniyle basına yansımayan çiftin takı davasındaki ilginç detay ortaya çıktı. Engin'in dava dilekçesinde hamileyken eski eşinden şiddet gördüğü iddiası da yer aldı.

Asya Engin ve Barış Üregül'ün 3 yıllık evlilikleri 2020'de sona ermişti.

Kızı Gece ile Bodrum'da tatil yapan Asya Engin önceki gün Gölköy'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı, darp iddiasını soran muhabirlere "Bu konuda hiçbir zaman konuşmadım ama maalesef bazı konular takı dosyası üzerinden ayyuka çıktı. Daha fazla detaylı bir açıklama yapmayacağım, beni yeterince yoran ve üzen bir konudur" diye yanıt verdi.

Annesi Asya Engin ile denize giren Gece'nin merhum dedesi Tarık Akan'a benzerliği dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

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