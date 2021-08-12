Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 Aşure günü faziletleri neler?

Muharrem ayına girdiğimiz şu günlerde en çok aratılan konular arasında yer alan Aşure yapımı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 18 Ağustos'ta idrak edilecek bu günde alışveriş yapılır mı? Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 Aşure günü faziletleri neler? Aşure günü alışveriş yapmak bereket getirir mi? Aşure malzemeleri neler?

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte"Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 Aşure günü faziletleri neler? " gibi sorular aratılmakta. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Muharrem ayında Aşure Günü idrak edilecek. Peki, Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 Aşure günü faziletleri neler? Aşure günü alışveriş yapmak bereket getirir mi? Aşure malzemeleri neler? İşte detaylar haebrimizde...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 2021 yılında muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Bu aynı zamanda hicri yılbaşı olacak ve hicri takvime göre 1442 yılı sona erecek ve 1443 yılı başlayacak.

Aşure günü ise muharrem ayının onuncu günü yani 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. O gün aşure dağıtımı yapacak birçok kişi hazırladığı aşurelerin paylaşımını gerçekleştirecek.

Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Âşûrâ" maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:

"Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konu­sunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metin­lerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah'ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, "Âşûrâ günü sürme çe­ken helak olmaz", "Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz" tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye'nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur." (Yusuf Şevki Yavuz, "Âşûrâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi)

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE MALZEMELERİ

(15 Kaselik)

2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150 gram kuru kayısı

150 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

1 su bardağından biraz az fındık

2 litre su (buğdayları pişirmek için)

4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)

1,5 su bardağı sıcak süt

3 su bardağı toz şeker

1 fiske tuz

1 fiske karabiber

AŞURE TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle nohut ve fasulyeler ayrı ayrı haşlayalım.

2. Buğdayı yıkayıp tencereye koyalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatalım.

3. Ardından üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dakika kadar buğdayı kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzmemiz gerekir. Bu suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyu süzelim.

4. Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayabiliriz.

5. Doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su alalım ve bir süre bekletelim.

6. Arada gerektiğinde su eklemeyi unutmayalım. Suyu azalan buğdaylara biraz daha sıcak su koyalım.

7. Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dk kadar kaynatalım.

8. Küçük bir cezve içerisinde karanfil koyalım ve 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım.

9. Suyu azalan buğdaylara tekrar su ekleyelim.

10. Süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 15-20 dk daha kaynatalım.

11. Hazırladığımız aşuremizi tek tek cam kaselere bölüştürelim.

12. Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.