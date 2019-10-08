Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu

Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu

Güvenli bölge harekatı çalışmaları devam ederken "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, Suriye'de görev yapan bir astsubay ile tartıştı. Kısa sürede gündem olan Salkım, açıklama yaparak "Ben sizin asker olduğunuzu bilmek zorunda değilim" dedi.

08.10.2019 15:21
Astsubay için

Şarkıcı Yeşim Salkım, Türk askerinin Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon düzenlemesinin gündemde olmasıyla alakalı attığı twette "Sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." dedi. Paylaşımıyla tepki çeken Salkım, bir Türk askerine "Klavye delikanlısı" diyerek hakaret etti ve engelledi. Kısa sürede gündem olan Salkım, yeni bir açıklama yaparak kendisini savundu.

"HADİ LAN ORADAN KLAVYE DELİKANLISI"

Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıkladı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, savaş konusunda Suriye'de görev yapan bir astsubay ile tartışarak "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diyerek engelledi.

"BEN ASKER TORUNUYUM"

Türk askerine ettiği sözlerden dolayı tepkilerin odağında olan Yeşim Salkım, tartıştığı astsubaya cevap vererek "Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem, siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce." dedi.

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YORUMLAR (31)

  • SUCU:
    Benim dedem de hacıydı. Herkesin dedesi asker di, bırak bu ayakları. Nerden bilecekmiş o zaman bilmediğin konularda yorum yapma pabucumun şarkıcısı
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  • SUCU:
    Deme ki sende klavye delikansısısın cevabı beğendiniğine göre, ama asker kardeşim de kapağı yapıştırmış o kapaktan sende üstüne düşeni al o zaman yeşim salkıma hak verdiğine göre
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  • MİSAFİR:
    şimdi Türk askeri de 15 temmuz da masum olup da dövülen linç edilen askerler nerenin askeriydi !!!
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  • GÖKTÜRK:
    TÜRKİYE SAVAŞA GİRMİYOR SINIRIMIZDAKİ TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK İÇİN OPERASYON DÜZENLİYOR.ŞU AN ÜLKENİN YANINDA OLMAYACAKSAN NE ZAMAN OLACAKSIN.TERÖRİSTLERİN ÖLMESİNDENMİ RAHATSIZ OLUYORSUNUZ.SAVAŞADA GİREBİLİRİZ GEREKİRSE ÜLKENİN YANINDA OLMAYACAKMISIN.BU ÜLKENİN EVLADI DEĞİLMİSİN.
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  • ASABİ:
    İDARECİLERİN YANLIŞ SURİYE POLİTİKASI YÜZÜNDEN SURİYEDE BATAĞA SAPLANDIK AMA BU NOKTADAN SONRA SAVAŞA HAYIR DİYEREK BAŞIMIZI KUMA GÖMEMEYİZ GEREKİRSE MİLLET OLARAK SAVAŞARAK İDARECİLERİN YAPTIĞI HATANIN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ BU NOKTADAN SONRA SAVAŞA HAYIR DEMEK YABANCI EMPERYALİST DEVLETLERİN KUCAĞINA OTURMAK DEMEKTİR
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