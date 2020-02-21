Astsubay, eşini öldürüp intihar etti
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Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, önce eşini daha sonra ise kendini öldürdü.

21.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:11
Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), tartıştığı eşi Özlem Özen'i (34) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Levent Sokak üzerindeki Elif apartmanında meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen, bilinmeyen nedenle eşi Özlem Özen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Özen, tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini tabanca ile vuran Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

1,5 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1,5 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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