Assos'u sağanak vurdu
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Assos'u sağanak vurdu

02.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:05
Assos'u sağanak vurdu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Küçükkuyu-Assos yolu ulaşıma kapandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Küçükkuyu-Assos yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 47,8 kilogram yağış düştüğü ifade edilen ilçede, jandarma ekipleri gece saatlerinden itibaren kapanan yollarda güvenlik önlemi aldı. Yağmur suyuyla sürüklenen taş ve kayalar, Küçükkuyu-Assos sahil yolunda, Kadırga Koyu'na ulaşımın kapanmasına neden oldu. Bazı turistik işletmelere giden yollar da kapanırken, 2 kamp alanı suyla doldu. Çaltıköy köyünde ise baraj bağlantı yolunun köprü üstünde yol çöktü.  Bölgede tesis işleten Sedat Taşkıran, "Dün geceden itibaren yağan yağmurda işletmelerimiz zarar gördü. Yaklaşık 80 santimetreyi bulan su birikintileri, meydana geldi. Elektriklerimiz de bir süre kesik kaldı" dedi.


Assos'u sağanak vurdu
Assos'u sağanak vurdu
Assos'u sağanak vurdu
Assos'u sağanak vurdu
Assos'u sağanak vurdu
Assos'u sağanak vurdu
Assos'u sağanak vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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