: Aslı Enver, Murat Boz ile barışma iddialarını yalanladı

01.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:14

Şimdilerde Star TV ekranlarının heyecanla izlenen Babil dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz, 4 ay önce evlilik yolunda giden ilişkilerini bitirdi. Geçtiğimiz haftalar barıştıkları söylenen çiftten Aslı Enver, iddialara son noktayı koydu.

"MURAT'LA İLETİŞİMİ 4 AY ÖNCE KESTİK"

Oyunculuk yapmanın yanı sıra reklam filmlerinde rol alan Aslı Enver, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde görüntülendi. Ayrılık kararı aldıkları için hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatan çiftin barıştıkları iddia edildi. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Enver, barışma iddiaları için "Murat'la iletişimi 4 ay önce kestik. Hala da iletişimimiz yok. Özel hayatımda mutluyum" dedi.

ESKİ KAYINVALİDESİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Murat Boz ile olan ilişkisinde Boz'un annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz ile de arası gayet iyi olan Aslı Enver, Nedret Boz'un uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmasıyla ilgili de ilk kez konuştu. Nedret Boz'un sistit nedeniyle fenalaştığını söyleyen güzel oyuncu "Sizin aracılığınızla geçmiş olsun diyeyim" açıklamasını yaptı.

Aslı Enver ve Murat Boz'un ailesi

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