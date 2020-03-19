Aslı'dan Elizabeth'e veto
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Arthur Miller, Kanal D, Magazin

Aslı'dan Elizabeth'e veto

Simetri hastalığı, Kanal D'nin sevilen yüzü Aslı Turanlı'nın kabusu oldu

19.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:00
Aslı'dan Elizabeth'e veto

Kanal D'de yayınlanan Son Moda'nın güzel sunucusu Aslı Turanlı'nın hayatı simetri hastalığı yüzünden bir dönem kabusa döndü. Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün katıldığı Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında simetri hastalığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turanlı, simetri hastalığının hayatının önemli anlarını kabusu çevirdiğini bu yüzden Arthur Miller'ın romanı Cadı Kazanı oyunundan veto aldığını anlattı.& ; 19 yaşındayken oynadığı Cadı Kazanı oyunu hakkında Turanlı, "Bu hastalığı tam olarak anladığımda 19 yaşındaydım. Daha öncesinde benim için takıntı gibiydi.& ; Eşyaların görüntüsü, cisimler her şey mükemmel olmalıydı bana göre. Oynadığım Cadı Kazanı oyununda ana karakterlerden biriydim. Simetri hastalığım o kadar etki ediyordu ki sahnede sürekli eşyaların yerini değiştirme ihtiyacı hissediyordum. O dönemde bunu kontrol etmem kolay olmadı ve oyunda ciddi uyarı almama sebep oldu. Oyunun son sahnesinde Elizabeth'in eşi Proctor idam ediliyordu. Sahne çok kalabalıktı, hemen hemen bütün oyuncular sahnedeydi. Proctor'ı idam edecekleri halat yamuktu ve ben de "yeter artık düzeltin şunu" diye bağırdım. Hoca da bana 2 oyun ceza verdi. Daha sonra doktora gittim ve terapiye başladım. Şu an her şey kontrolüm altında. Artık böyle bir takıntım yok" dedi.



18 Mart Çanakkale Zaferi'ni de unutmayan Turanlı'nın programda taktığı Ayyıldız kolyesi dikkatlerden kaçmadı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü hakkında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için canını veren tüm Mehmetçiklerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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