"Asla gerçek kürk kullanmam" diyen Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanılmış
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla kullanmam" sözünü çabuk unuttu. Genç şarkıcının, geçtiğimiz gün giydiği ceketinde rakun kürkü kullanıldığı ortaya çıktı.
2017 yılında "Sen Olsan Bari" şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen Aleyna Tilki, o dönem tepki çekmişti.
Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen 19 yaşındaki şarkıcı, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savunmuştu.
"ASLA GERÇEK KÜRK KULLANMAM" SÖZÜNÜ ÇABUK UNUTTU
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Aleyna Tilki, "Asla gerçek kürk kullanmam' sözünü çabuk unuttu. Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti.
CEKETİNDE RAKUN KÜRKÜ KULLANILDI
Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.
Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.