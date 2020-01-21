Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü
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Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

Bursa'da aşkına karşılık bulamayan kadın, sevgilisinin 'Seni sevmiyorum' demesiyle deliye döndü. Sinirlenen kadının direksiyonu bir anda kırdığı otomobil, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

21.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:59
Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

'nın ilçesinde, aşkına karşılık bulamayan kadının direksiyonu kırıp başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AŞKINA KARŞILIK BULAMAYINCA DİREKSİYONU KIRDI

Dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesinde meydana gelen ilginç kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, M.T. (39) ile G.A. (44), seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A, kendisinden 5 yaş küçük olan M.T'nin "Seni sevmiyorum" sözleri ile deliye döndü. Öfkeli kadın, M.T'nin kullandığı 34 VLG 14 plakalı otomobilin direksiyonuna müdahale ederek sol şeride kırdı.

"BIRAKIN ÖLMEK İSTİYORUM"

Karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştılar. Şahitlerin ifadesine göre, kazada ağır yaralanan G.A'nın yaralı haliyle "Bırakın, ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Sürücü M.T'nin 112 promül alkollü çıktığı kaza anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan G.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif yaralanan M.T'ye ise alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçundan cezaî işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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: Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü
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