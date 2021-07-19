Aşkın Gönül Yazısı Filmi
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Aşkın Gönül Yazısı Filmi

Aşkın Gönül Yazısı Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Aşkın Gönül Yazısı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aşkın Gönül Yazısı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in oturduğu 'Aşkın Gönül Yazısı' filminin oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar, Güntuğ Yardımcı gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Umut Ertek

Senaryo: Umut Ertek

Oyuncular: Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar, Güntuğ Yardımcı

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Aşkın Gönül Yazısı

Yapımcı Firma: Partum Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 10.12.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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