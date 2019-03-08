Aşkım Kapışmak'tan, Çok Konuşulacak Sıla ile Ahmet Kural Yorumu: Seviyorsunuz Birbirinizi!

Ünlü Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak Sıla ile Ahmet Kural'ın göz göze geldiği o anı sosyal medya hesabından yorumladı. Kapışmak, ünlü isimlerin birbirlerine hala aşık olduğunu iddia etti.

"GÖZLERİNDE UNUTAMAMIŞ BİR KADIN VAR"

Sosyal medya hesabından Sıla ile Ahmet Kural'ın göz göze geldiği anları yorumlayan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, "Siz hala seviyorsunuz birbirinizi! Ahmet'in emin misin bakışı, Sıla'nın görmezden geliyorum seni diyen gözleri. Evet, yarım kaldınız, öfkelisiniz, kızgınsınız ama ikinizde sakin aşkların aşıkla maşuğu olamazsınız. Sertsiniz, adrenalin seviyorsunuz. Isırarak sevmek gibi, sımsıkı sarılmak gibisiniz. Sıla'nın güçlü durmasını destekliyorum ama gözlerinde unutamamış bir kadın var. Ahmet in gözlerini dikerek bakması, gözlerimin içine bak çığlığı!!! Siz zor unutursunuz birbirinizi." ifadelerini kullandı.

"SILA KIZGINLIĞINDA AŞKIN KADAR DEV!"

Sözlerine devam eden Kapışmak, "Bir kere düşünce hataya, dönmek zor gelir ya! Hani mahalle ne der diye el uzatamaz ya İnsan Özlediğini söyleyemezsin, dışarıya ses versen yanındakiler, 'saçmalama, hayatta olmaz, aynı hataya düşme,vallahi rezil olursun' diyecekler ya. Bu yüzden içine içine ; ne olursa olsun bir göreyim sızısı var içinizde. Sıla kızgınlığında aşkın kadar dev! Biter mi , bilemem. Geçer mi, zaman, İstiyor musun, sen bilirsin tabi. Ama bu dava bitecek ve siz yavaş yavaş iyileşeceksiniz. Fakat unutamayacaksınız. Siz kızgın bir aşkın, yarım kalan mağdurlarısınız. İkinizinde gözlerinde AŞK keşkeli. Ama eminim yaşanılan gerçekte ne ise, ikinizi de iyileştirecek zamanla. Not : Ama önce adalet yerini bulsun. Sonrası kırılmış kalpler..." dedi.