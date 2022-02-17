Savaş kapıya dayandı ama Ukraynalı kadın askerlerin derdi başka! TikTok'ta özel anlarını paylaştılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savaş kapıya dayandı ama Ukraynalı kadın askerlerin derdi başka! TikTok'ta özel anlarını paylaştılar

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Komik - İlginç
 - Güncelleme:

Rusya ile savaşın hazırlığında olan Ukrayna'nın kadın askerleri, savaş hazırlıklarını sürdürüyor. Kadın askerlerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise gündem oldu. Askeriyenin içinden görüntü paylaşan kadın askerlerin söz konusu videoda, birbirlerinin kalçalarına vurdukları görüldü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, tırmanarak devam ediyor. Bugün Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları atarken, Rus yanlısı ayrılıkçılar da cevap amacıyla Luhansk'taki bir köye saldırı düzenledi. Donbas hattında bu gelişmeler yaşanırken, savaşa hazırlanan Ukraynalı kadın askerlerin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Askeriyenin içinden görüntü paylaştılar! Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video olay yarattı

BİRBİRLERİNİN KALÇALARINA VURDULAR, DANS ETTİLER

Kadın askerler, savaşa hazırlanırken umutlarının ve neşelerini yerinde olduğunu göstermek için dans ettikleri ve birbirlerinin kalçalarına vurdukları anları yayınladı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Askeriyenin içinden görüntü paylaştılar! Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video olay yarattı

KIŞLADAKİ ETKİNLİKLERİNİ PAYLAŞIYORLAR

Ukraynalı kadın askerler, "Her şeyden önce Ukrayna" sloganıyla yaptığı hazırlıkları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Askerlerin söz konusu videoları, morallerinin yerinde olduğunu kanıtlamak için yayınladığı belirtiliyor.

Askeriyenin içinden görüntü paylaştılar! Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video olay yarattı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Komik - İlginç

Ukrayna, Savaş, Rusya, Komik - İlginç, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

vedat cici :

come to turkey

Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
cenker :

Bunlara silah mı sıkılır lan

Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
ismail bey :

Mağdur olan tüm ukraynalı bayanlara kapılarımızı açmalıyız.. suriyeliler dışarı, ukraynalılar içeri. Devlet politikası olmalıdır.

Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title