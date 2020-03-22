Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti
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Bursa, Polis, 3. Sayfa

Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti

Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti Asker uğurlaması otogar dışında devam etti Korona virüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti.

22.03.2020 08:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:10
Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti

Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti

Asker uğurlaması otogar dışında devam etti

BURSA - Korona virüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti. Asker uğurlamasına polis ekipleri müdahale bulundu.

İçişleri bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri korona virüs tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İçişleri Bakan'ı açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti.

Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti

Kaynak: İHA

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Asker uğurlama yasağına uymayan geçlere polis müdahale etti

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