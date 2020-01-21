Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı
Haberler » Magazin » Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin

Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

21.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:53
Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu , bedelli askerlikten yararlandı. Birliğine teslim olan Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayıldı.

İLK FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Son zamanlarda aldığı kilolarla ve uzattığı sakallarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda kendi kuaförüne giderek asker tıraşı oldu. Tıraş olmasıyla bile günlerce konuşulan Ulusoy'un şimdi de birliğinde bir arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Ulusoy'un kamuflajlı pozu kısa sürede Instagram'da yayıldı ve binlerce yorum aldı.


Haber Videosu

: Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler