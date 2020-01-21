Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bedelli askerlikten yararlandı. Birliğine teslim olan Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayıldı.
İLK FOTOĞRAFI YAYINLANDI
Son zamanlarda aldığı kilolarla ve uzattığı sakallarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda kendi kuaförüne giderek asker tıraşı oldu. Tıraş olmasıyla bile günlerce konuşulan Ulusoy'un şimdi de birliğinde bir arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Ulusoy'un kamuflajlı pozu kısa sürede Instagram'da yayıldı ve binlerce yorum aldı.
Haber Videosu: Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı
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yanındaki eleman daha yakışıklı laCevap Yaz Yayından Kaldır
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EE ARTIK İÇERDECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İlk defa yorum yapıyorum çok heyecanlıyım beni tanıyanlara selam olsun. Yorumum; ben çok yıllar önce askerlik vazifemi tamamladım Çağatay benim torunumun torunu oluyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vay tosun vay ne oldu bunaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şimdi kasları düşmana gösterme zamanı.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır