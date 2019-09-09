09.09.2019 23:32

Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü

Yanında bulunan çocuğa aldırmadan ateş eden maganda yok artık dedirtti

-Onlarca ölüme rağmen magandalık bitmiyor

İSTANBUL - Sultangazi'de asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek şahsın elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir anda peş peşe patlayan fişekler sonrası vatandaşların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrasında çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ortalığı savaş alanına çeviren görüntüler Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevini Ordu'da yerine getirecek olan Burhan K. arkadaşlarıyla birlikte asker eğlencesi düzenledi. Müzik ve halaylar eşliğinde yapılan organizasyon sonunda Burhan K. eline bir havai fişeği alarak patlatmak istedi. Kalabalığın arasında bulunan Burhan K. fişeği ateşleyeceği sırada fişek bir anda kendiliğinden patlamaya başladı. Peş peşe patlayan fişeğin kıvılcımlarından hedefi olmaktan kaçan çevredeki vatandaşlardan büyük korku yaşadı.

Geceyi aydınlatan fişeklerin patlaması sona erdiğinde ise Burhan K'nin eli kıvılcımlardan dolayı yandı. Yaşananların ardından sokak üzerinde bulunanların hiçbir şey yaşanmamış gibi eğlenceye devam etmesi dikkat çekti. Eğlenceye katılan bir arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan olaylar sonrasında genç asker adayı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzu, yapılan müdahale sonrasında taburcu edilerek birliğine teslim olmak için asker ocağının yolunu tuttu.



Küçücük çocuğun yanında silahla havaya ateş açtılar

Asker uğurlama olayında başka dikkat çeken bir olayda küçük bir çocuğun kulağının dibinde havaya ateş açılması oldu. Soğukkanlı bir şekilde yanındaki silahla eğlence için havaya silahla ateş açan şahıs normal bir şey yapıyormuş gibi eğlenmeye devam etmesi bu kadarına da pes artık dedirtti.

Kaynak: İHA