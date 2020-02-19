: Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı

19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:56

Şarkıcılığın yanı sıra yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı Hadise'nin Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğraf paylaşmasıyla ortaya çıktı. İkilinin yeni başlayan ilişkisinin sürpriz detayları ise belli olmaya başladı.

AİLELER TANIŞTI

Posta'da yer alan habere göre: Şarkıcı Hadise, 'Hekimoğlu' dizisinde doktor 'Mehmet Ali'yi oynayan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre, ikilinin ilişkisinin temeli yaklaşık 4 ay önce Hadise'nin yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan tarafından atıldı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aileleri de tanıştı hatta Yıldırım'ın ailesi, Hadise'yi çok sevdi.

FOTOĞRAFTAKİ KÖPEK DETAYI AŞKI ELE VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir köpekle çektirdiği fotoğrafını iki adet siyah kalp emojisiyle paylaştı. Hadise'nin fotoğraf çektirdiği Benek isimli köpek ise yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu ortaya çıktı.

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