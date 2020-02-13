Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
Oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle poz vererek yeni aşkını ilan eden ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, aynı evde yaşamaya başladı.
HADİSE'NİN EVİNE TAŞINDI
Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikili, birlikte yaşamaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre: Kaan Yıldırım ilişkilerini ele veren köpeğiyle birlikte Hadise'nin İstinye'deki evine taşındı.
"DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANA"
Daha önce de hemşehrisi Reynmen'in şarkılarında dans eden Hadise, dün hakkında çıkan ilişki iddialarına sessiz kalarak arabasında spor kıyafetleriyle bir video çekip Reynmen'in Leila şarkısını söyledi. Şapkasıyla makyajsız yüzünü kamufle eden Hadise şarkının "Dünya bir yana sen bir yana" kısmını söylemesi ise dikkat çekti. Şarkıcının Kaan Yıldırım ile arasındaki aşk haberlerine sessiz kalarak böyle bir paylaşım yapması ilişki iddialarını güçlendirdi.
Haber Videosu: Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
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allah mutlu etsin kimene herkes herşeye maydanoz oluyor özellil medyaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hakkını ver Kaan , )Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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ayrılın, aşk yaşamayın. herkes tek dursun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vur patlasın çal oynasın.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Şimdi bunun adı aşk mı yoksa. . . . . . . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Aman ne kadar önemliiiiiiiii.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İŞ YOK BUNLARDACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayrli olsun . Resmen aydinlandim bu hanerden sonra ha .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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evlenmeden aynı evde yaşamak. bu nedir arkadaşlar. lütfen açıklayın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eh! bakalım sırada kim var göreceğiz.Cevap Yaz Yayından Kaldır