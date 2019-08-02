Aşk yaşadıkları söylenen Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Oyuncu Miray Daner'le ayrıldıktan kısa bir süre sonra adı Hilal Altınbilek ile anılan Kubilay Aka'nın Altınbilek'le önceden çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
İlişkileriyle örnek gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılığı Instagram hesabından duyuran Aka'nın oyuncu Hilal Altınbilek'le aşk yaşadığı iddia edildi.
BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ
Aka, ayrılık sonrası Arnavutköy'de bulunan mekanların birinde yüzü tam görünmeyen bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Aka'nın görüntülendiği kadının oyuncu Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi.
HİLAL VE KUBİLAY'IN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Haklarında çıkan aşk dedikodularına herhangi bir açıklama yapmayan Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka'nın arkadaşlarıyla eskiden çekilen bir fotoğrafları daha ortaya çıktı.
"DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK"
24 yaşındaki Kubilay Aka, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."
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Gül gibi kızı bırak ta,,ah be celasun ne diyim sanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAŞŞ TAŞŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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AMANNNNN SİZ ERKEKLER YOKMUSUNUZ!!!! HEMEN ALTTAN ALTTAN BAŞKA BİRİNİ BULUR, SONRA DÜN SEVDİĞİM DEDİĞİNE HABERİ OLMADAN BOYNUZ TAKARSINIZ. GÖZÜMDEN DÜŞTÜN. BİR DE YENİSİ GÜZEL OLSA YANMAMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAKLISIN BROYayından Kaldır
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Anlıyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu Hilal ne itici bir başrol oyuncuydu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır