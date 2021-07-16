Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 5. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 5. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 5. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 5. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam final bölüm bugün mü, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çınar, Ozan'la aralarında ne olduğu konusunda Esra'nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası'nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla'nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan'a söylerler. Ozan'ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt'ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar'ın Esra'ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar'ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan'la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla'ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar'ın önerisiyle Menekşe'nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar'ın sürekli olarak Esra'ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra'yı Çınar'dan kıskanıyordur. Menekşe'nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan'ı sevdiğini Çınar'a itiraf eder. Çağla'nın Ozan'la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla'nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra'ya, Ozan'la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar'a gerçekleri itiraf edecek midir?

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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 5. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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