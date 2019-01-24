Aşk-ı Memnu'nun Kilit İsmi Beşir, Kuzgun Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Aşk-ı Memnu ve Yedi Güzel Adam dizisinde başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Baran Akbulut yeniden dizi setlerine döndü. Star TV'nin iddialı dizisi Kuzgun'un kadrosuna dahil oyuncu Yusuf karakterine hayat verecek.

ROL ALDIĞI DİZİLERDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da kilit bir role sahip olan Baran Akbulut evin hizmetlisi Beşir karakterine hayat veriyordu.O dizi ile tanınan ve kısa sürede ünlenen Baran Akbulut, Yedi Güzel Adam dizisiyle ününe ün katmıştı. Akbulut, şimdi yeni bir dizi ile ekranlara geliyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Star TV'nin sezon ortasında yayına sokmaya hazırlandığı Kuzgun dizisi için geri sayım başladı. Dizinin ilk bölümünün Şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.

KUZGUN'UN BABASI ROLÜNÜ OYNAYACAK

Ay Yapım imzalı dizide Barış Arduç ile Burcu Biricik başrolleri paylaşıyor. Dizinin kadrosuna son katılan isim ise Yusuf karakteri ile Baran Akbulut oldu. Akbulut dizinin flashback sahnelerinde Kuzgun'un çocuk yaşlarda ayrıldığı babası Yusuf'a hayat verecek.