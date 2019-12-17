Aşk engel tanımadı! Birbirlerine aşık olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi
Iğdır Ağız ve Diş Hastanesi'nde aşçı olarak çalışan Şenol Bat isimli kişiyle, memur olarak çalışan Mine Gül isimli kişi birbirlerine aşık oldu. Memur olarak çalışan kadının "cüce sendromlu" olması, mutluluklarına engel olamadı. Çiçeği burnunda çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi.
Iğdır'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı. Aynı kurumda çalışan çiçeği burnunda çift, birbirlerine aşık oldu.
BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR
Iğdır Ağız ve Diş Hastanesinde memur olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, gerçekleştirdikleri düğünle evlendi.
DOYASIYA EĞLENDİLER
Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül'ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.