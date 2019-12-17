Aşk engel tanımadı! Birbirlerine aşık olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi
Haberler » Yaşam » Aşk engel tanımadı! Birbirlerine aşık olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi - Haberler

Aşk engel tanımadı! Birbirlerine aşık olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi

Iğdır Ağız ve Diş Hastanesi'nde aşçı olarak çalışan Şenol Bat isimli kişiyle, memur olarak çalışan Mine Gül isimli kişi birbirlerine aşık oldu. Memur olarak çalışan kadının "cüce sendromlu" olması, mutluluklarına engel olamadı. Çiçeği burnunda çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi.

17.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:29

'da cüce sendromlu ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı. Aynı kurumda çalışan çiçeği burnunda çift, birbirlerine aşık oldu.

BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

Iğdır Ağız ve Diş Hastanesinde olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, gerçekleştirdikleri düğünle evlendi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül'ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Aşk engel tanımadı! Birbirlerine aşık olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler