Aşk Adası yarışmasında tiksindiren olay! Göbeğinden su içti
İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programında yarışmacılardan Anna Vakili, avucuna aldığı havuz suyunu erkek yarışmacı Ovie Soko'nın göbeğine döküp göbek deliğinden su içti. Anna'nın bu hareketine izleyicilerden tepki yağdı.
Skandallara doymayan yarışma programı Aşk Adası'nda seyirciyi tiksindiren bir olay gerçekleşti. Adada yarışmacıların oynadığı oyunlardan bir tanesi, yarışmacılar birbirlerinin göbek deliğinden su içmesi. Bunu en kısa sürede yapan yarışmacı ödül olarak akşam eğlence partisine katılıyor.
ZAMAN KAYBETMEMEK İÇİN HAVUZ SUYU DÖKTÜ
Oyun başladığı sırada oyuncular eşleşti. Bir erkek yarışmacı elindekişişedeki suyu göbeğine boşaltırken diğer kadın oyuncu göbeğindeki en kısa sürede suyu içmeye çalıştı. Anna ise eşleştiği Soko'nun göbeğine dökecek su bulmayınca zaman kaybetmemek için havuza doğru koşup avucuna aldığı suyu Soko'nun göbeğine döküp suyu içti.
İZLEYİCİYİ TİKSİNDİREN OLAY
Program izleyicilerin, yarışmacıların bir birlerinin göbeğinden su içmelerinin hiç hijyenik olmadığınıAnna, ise arkadaşının göbek deliğine doldurduğu havuz suyu içmesinin olayı daha da tiksindirici bir noktaya getirdiğini söyleyerek tepki gösterdiler.
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iğrenç olduklarını biliyoruz zaten geçin . sıradakiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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afiyet bal şeker olsun yiğidimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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işiniz gücünüz yok aşka adası yarışmasını mı izliyorsunuz? bize ne bundan. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır