Aşk Adası yarışmacısının kalçasındaki dudak izi tartışma yarattı

Her geçen gün yeni bir skandala sahne olan İngiltere'nin çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nda bir yarışmacını kalçasındaki dudak izi olay oldu.

"KALÇASINI KİM ÖPTÜ?"

Aşk Adası programına katılan Maura Higgins, kalçasına yaptırdığı dövme ile çok konuşuldu. Kalçasına yaptırdığı dudak dövmesinin gerçek dudak izi sanan bazı izleyeciler, "Adada bulunan başka bir yarışmacı Maura'nın kalçasını öptü" diye yorum yaparken bazı kullanıclar ise "Maura'nın kalçası kim öptü" dediler.