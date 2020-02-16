Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
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Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile tanınan 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde ölü bulundu. Aile avukatı, Flack'in intihar ettiğini açıkladı.

16.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:56
Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Love Island (Aşk Adası) isimli program ile tanınan 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde ölü bulundu. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde intihar ettiğini belirtti.

"LOVE ISLAND EKİBİNİN ÇOK SEVİLEN BİR ÜYESİYDİ"

İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu.


Haber Videosu

: Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
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HABER YORUMLARI (31)

  • MURTAZA:
    Böyle cinselliğin içine girenleri araştırın, çoğu bu davranışından dolayı intihar ediyor.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BENCE ARAŞTIRIN:
    arkadaşlar hemen muhalefet olmayın , bence iyice araştırın, müslüman olmayana rahmet okunmaz , Allahı , dinini, Peygamberini , emir ve yasaklarını kabul etmeyene rahmet okunmaz. Çünkü bu söylediklerimi kabul etmeyen zaten cehennemlik neyine rahmet okuyacaksınız
    Cevap Yaz 9 13 Yayından Kaldır
  • FEYZA:
    Arkadaslar gayri müslimlerde kendi dillerinde rahmet okurlar mesela ingilizce Rest in Peace ve almanca Ruhe in Frieden derler, benimde bir müslüman olarak buna katilmamda bir sakinca görmüyorum, bilmiyorum anlatabildim mi.
    12 2 Yayından Kaldır
  • DOĞRUCU DAVUT:
    İlgili âyetlerden hareketle Müslüman bir kimsenin, gayrimüslim olarak ölen bir kimseye istiğfar etmemesi ve rahmet dilememesi gerektiği, böyle bir cenazeyle karşılaştığında da nazik cümlelerle taziye dileğinde bulunması ve kalanlara sabrı tavsiye edip teselli vermesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır. (Diyanet Fetva Kurulu)
    11 33 Yayından Kaldır
  • ZİYAA:
    Eyvallah ZİYA CEVABA CEVAP, güzel yazmışsın. . . Allah işini gücünü rast getirsin. . . Hayırlı günler. . . Sağlıcakla kal. . .
    38 Yayından Kaldır
  • ZİYA CEVABA CEVAP:
    Sen böyle iğrenç bir şekilde konuşarak linç ettiğin kişinin Müslümanlığını mı sorguluyorsun. Madem düzeltmek istiyorsun kendinden başla!
    27 Yayından Kaldır
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