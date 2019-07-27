Aşk Adası'nda oyuncak ayının yanında cinsel ilişkiye giren çifte tepki yağdı

Skandalların adresi Aşk Adası yarışma programı, son bölümüyle Anne babaları kızdırdı.

İLİŞKİDEN ÇOK OYUNCAK AYI DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmada bir çiftin ilişkiye girerken kameranın bir süre çiftin yatağına sabitlenmesine, bazı izleyiciler tepki gösterirken çoğu izleyici çiftin yatak üstünde bulunan oyuncak ayının yanında ilişkiye girmelerini, çocuklara kötü örnek teşkil edeceğini söyleyerek tepki gösterdiler.

ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN ÇAĞRISI

Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda çifte, ayıcığın önünde ilişkiye girerken çocukları düşünün çağrısında bulundu.

"ÇOCUĞUMA TRAVMA YAŞATTI"

Bir kadın ise televizyonda ilişkiye giren çifte kameranın sabitlenmesini, küçük çocuğuna programı izlerken travma yaşattığını söyledi.