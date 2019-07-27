Aşk Adası'nda oyuncak ayının yanında cinsel ilişkiye giren çifte tepki yağdı
Aşk Adası programında yarışmacıların oyuncak ayı yanında ilişkiye girmesi ebeveynlerin tepkisini çekti.
Skandalların adresi Aşk Adası yarışma programı, son bölümüyle Anne babaları kızdırdı.
İLİŞKİDEN ÇOK OYUNCAK AYI DİKKAT ÇEKTİ
Yarışmada bir çiftin ilişkiye girerken kameranın bir süre çiftin yatağına sabitlenmesine, bazı izleyiciler tepki gösterirken çoğu izleyici çiftin yatak üstünde bulunan oyuncak ayının yanında ilişkiye girmelerini, çocuklara kötü örnek teşkil edeceğini söyleyerek tepki gösterdiler.
ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN ÇAĞRISI
Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda çifte, ayıcığın önünde ilişkiye girerken çocukları düşünün çağrısında bulundu.
"ÇOCUĞUMA TRAVMA YAŞATTI"
Bir kadın ise televizyonda ilişkiye giren çifte kameranın sabitlenmesini, küçük çocuğuna programı izlerken travma yaşattığını söyledi.
YORUMLAR (8)
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BU OLAYIN YORUMUNU YAPMAK BİZEMİ DUSUYOR NEDEN BOYLE PUROGRAMLAR İZLENİYOR VEYA İZLİYORUZ ZATEN ULKEMİZDEKİ DİZİLERİN COĞU AŞK MEŞK TOPLUM KENDİ KÜLTÜRÜNDEN UZAK İZLEMEYİN KARDEŞİM MECBURMUYUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cinsel ilişkiler çok cok normal karşilaniyor ve açik açik destekleniyor çogu dizide.Ünlü diye bahsettiğiniz züppeler bütün pislikleri yapiyor normal görünüyor,ya acik açik zina yapilıyor sesimiz çikmiyor onun hayati diyoruz o zaman bize her sey revadir kusura bakmasin kimse.Ahlak diye bi sey kalmadıCevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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ya siz annenizi ligin demi oynuyorsunuz cami hocası bile olsa güvenmemCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Birkaç arkadaşıma okuttum onlarda anlamadı :D13 Yayından Kaldır
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bu yorumu birisi tercüme etsin . salakça anlamsız . boş14 Yayından Kaldır
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Bize dert oldu , gavurun bilmem neyi . Yapmayın Allah''ınızı severseniz . . .Cevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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O nası çocuk la travmaya giriyo ayıcık var diye. İlişkiyi destekliyoda ayıcığın orda olmasınamı üzülüyo bu bebeler :))))Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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Sonra oyuncak ayıya da hallenmemişlerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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