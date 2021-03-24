ASİMDER Başkanı Gülbey İSİYAD YİK üyeliğine seçildi

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği (İSİYAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye'nin sanayileşmesine özellikle ekonomisinin kalkınmasına katkı sunan işadamlarına yurtdışında da tecrübesiyle ve fikirleriyle rehberlik etmek niyetiyle İSİYAD ailesine katıldığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Türkiye'de çeşitli yatırımlar yapan İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları (İSİYAD)'ın Azerbaycan, Nahcıvan, Gürcistan ve İran'da da yatırım yapabilmesi için yüksek istişare kuruluna seçildik. ASİMDER Genel Merkezi hem de şahsım bu ülkelerdeki tecrübelerimiz başta olmak üzere diyalogda bulunduğumuz kardeş ülkedeki işadamlarıyla ortak ithalat ve ihracatı teşvik ederek kardeşliğimize de katkı sunacağımıza eminiz. Türkiye ekonomisine son yıllarda dışarıdan yapılan saldırı ve gizli planları hiçe çıkartmak anlamında özellikle soydaşlarımızın yaşadığı ülkelere giderek yeni ticaret ve yatırım alanlarının açılmasının da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Azerbaycan Karabağ bölgesinin işgalci Ermeni ordusundan kurtarılmasından sonra Ermeniler tarafından harabe bir bölgeye dönüştürülen Karabağ'ın gelişmesi için kardeş Azerbaycan devletine destek olmak ve kardeş İran'ın yıllarca ambargo altında olmasından dolayı kardeş işadamları olarak el uzatmak düşüncesiyle İSİYAD YİK üyeleri adına yeni ticari projeler hazırladık. Bu projeleri hayata geçirmek için yakın zamanda ASİMDER Genel Merkezi desteğiyle Milletvekillerimiz öncülüğünde kalabalık işadamları grubumuzla kardeş Azerbaycan'ı ziyaret ederek, hem Karabağ zaferinden dolayı tebrik ederek şehit ve gazilerimizi ziyaret etmek hem de yapılacak yatırımlarda nasıl katkı sunabiliriz düşüncesiyle çeşitli ziyaretlerde bulunacağız. Beni ve teşkilatımızı İSİYAD YİK üyeliğine seçen Başkan Cemal Çoban ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı